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لبنان
بحوزته بندقيّة.. مُودع يقتحم بنك لبنان والخليج في بيروت
Lebanon 24
16-09-2022
|
05:28
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أفادت المعلومات عن اقتحام مُودع لفرع "بنك لبنان والخليج" في منطقة الرملة البيضاء.
ووفقاً للمعطيات، فإن المود يدعى "ج.س." وتبلغ وديعته 50 ألف دولارٍ أميركي وقد دخل إلى المصرف وهو يحمل بندقية صيد.
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