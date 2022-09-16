Advertisement

لبنان

بحوزته بندقيّة.. مُودع يقتحم بنك لبنان والخليج في بيروت

Lebanon 24
16-09-2022 | 05:28
A-
A+
Doc-P-991156-637989300358762266.jpg
Doc-P-991156-637989300358762266.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات عن اقتحام مُودع لفرع "بنك لبنان والخليج" في منطقة الرملة البيضاء. 
ووفقاً للمعطيات، فإن المود يدعى "ج.س." وتبلغ وديعته 50 ألف دولارٍ أميركي وقد دخل إلى المصرف وهو يحمل بندقية صيد.
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
المودع جواد سليم لـ"الجديد": وصلنا بالمفاوضات مع بنك لبنان والخليج الى ثلاثين ألف دولار من اصل وديعتي في حين ان البنك يفاوض معي للحصول على ٢٠ الف دولار
lebanon 24
16/09/2022 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
موظفة في بنك لبنان والخليج فرع فردان لـ"الجديد": المودع يضع قناعاً على وجهه ويحمل سلاحاً وحتى اللحظة لا زالنا محتجزين في الداخل
lebanon 24
16/09/2022 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
حتى هذه اللحظة لم يتم التوصل الى اي اتفاق مع المودع عبد سوبرا في "بنك لبنان والمهجر" في الطريق الجديدة والمفاوضات لا زالت جارية (الجديد)
lebanon 24
16/09/2022 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: وزارة الماليّة بدأت بإعداد موازنة العام 2023 وأطلب أنّ نكون واقعيين وهدفنا واحد إنقاذ لبنان ونحن الان في مرحلة الإنقاذ
lebanon 24
16/09/2022 17:47:33 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

بنك لبنان والخليج

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:16 | 2022-09-16
10:30 | 2022-09-16
10:39 | 2022-09-16
10:17 | 2022-09-16
10:09 | 2022-09-16
09:58 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website