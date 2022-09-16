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لبنان

المُودع الذي اقتحم "بلوم بنك" يكشف ما يجري معه هناك.. ماذا قال؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 05:20
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تسيطرُ أجواء من التوتر على مصرف "بلوم بنك" - فرع منطقة الطريق الجديدة - بيروت، حيثُ أقدم المُودع عبد سوبرة على اقتحام المصرف من أجل الحصول على وديعته الماليّة.
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وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تبيّن أن القوى الأمنية دخلت إلى المصرف حيثُ كان سوبرة متواجداً هناك، وقد دارت عمليات التفاوض معه، كما طُلب منه تسليم سلاحه للعناصر الأمنية. 
 
وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال سوبرة: "أحملُ سلاحاً على خصري ولكن لم أُشهره أبداً. المصرف أقفل الأبواب علينا وأريدُ كامل وديعتي أو لن يخرج أحدٌ من هنا". 
 
وأكمل: "البنك جاب مسلحين فاتو عليي بالسلاح.. وما بدنا الا مصرياتنا". 
 
 
 

 
 
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