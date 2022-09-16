المُودع الذي اقتحم "بلوم بنك" يكشف ما يجري معه هناك.. ماذا قال؟

تسيطرُ أجواء من التوتر على مصرف "بلوم بنك" - فرع منطقة الطريق الجديدة - بيروت، حيثُ أقدم المُودع عبد سوبرة على اقتحام المصرف من أجل الحصول على وديعته الماليّة.

Advertisement

وبحسب مقاطع فيديو تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تبيّن أن القوى الأمنية دخلت إلى المصرف حيثُ كان سوبرة متواجداً هناك، وقد دارت عمليات التفاوض معه، كما طُلب منه تسليم سلاحه للعناصر الأمنية.

وفي حديثٍ عبر قناة "الجديد"، قال سوبرة: "أحملُ سلاحاً على خصري ولكن لم أُشهره أبداً. المصرف أقفل الأبواب علينا وأريدُ كامل وديعتي أو لن يخرج أحدٌ من هنا".

وأكمل: "البنك جاب مسلحين فاتو عليي بالسلاح.. وما بدنا الا مصرياتنا".