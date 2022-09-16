عون: لانخراط الشباب في النشاطات الرياضية

اعتبر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان "الرياضة تنشىء أنبل العلاقات بين الشعوب وتقرب بين ابنائها، وتتخطى بذلك الحواجز السياسية وتوحد حول القيم الأخلاقية والوطنية".

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وخلال استقباله، قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، وفد الاتحاد الاسيوي للميني فوتبول الذي يزور لبنان لمناسبة انعقاد جمعيته العمومية في بيروت بين 17 و19 ايلول الجاري، دعا عون الشباب الى "الانخراط في النشاطات الرياضية لما فيها من فوائد على صعيد التقارب والتلاقي والمنافسة الشريفة لبلوغ الأهداف الراقية".

وشدد على "ضرورة تعزيز الروح الرياضية التي تنعكس في حياة الافراد وتفاعلهم الإنساني والاجتماعي، لا سيما في عالم اليوم، المليء بالصراعات والتنابذ والذي يفتش عن بارقة امل تثبت التعاون والتضامن الذي ينتج ثمارا تعود بالفائدة على الجميع".

وتحدث باسم الوفد رئيس الاتحاد فيليب جودة، شاكراً الرئيس عون على الاستقبال، معبراً عن اعتزازه لما يقوم به لبنان على صعيد الاتحاد الدولي لكرة القدم المصغرة والتعريف بها في المنطقة، ومهنئاً الاتحاد اللبناني على انجازاته.

ولفت الى ان "سبب وجوده في لبنان هو للمشاركة في الانتخابات التي ستجري لانتخاب رئيس الاتحاد الاسيوي ولدعم المرشح احمد دنش رئيس الاتحاد اللبناني، الذي تأسس عام 2016 ويلعب دورا مهما في التعريف عن هذه الرياضة على مستوى لبنان والمنطقة".

وأوضح أن "من اهداف الاتحاد الاسيوي المستقبلية، اقامة مباراة ونشاطات رياضية دولية في لبنان، للمساهمة في تعزيز قطاع السياحة فيه".

ورحب عون بما "ينوي الاتحاد القيام به في لبنان من اجل دعم القطاع السياحي فيه من خلال اقامة مباريات ونشاطات رياضية دولية فيه"، مذكرا أن "لبنان استضاف العديد من المباريات والدورات الرياضية ذات الطابع الدولي والإقليمي على ارضه، وقد تميزت بالاتقان وحسن التنظيم، وتركت أصداء ايجابية لدى جميع المشاركين فيها".