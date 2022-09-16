ميقاتي عرض مع ورونيكا التحضيرات لزيارته الى نيويورك

عرض رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جوانا ورونيكا في السراي الحكومي اليوم التحضيرات لزيارته الى نيويورك الاسبوع المقبل لترؤس الوفد اللبناني الى الجمعية العمومية للامم المتحدة ،والقاء كلمة لبنان.

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وزير الزراعة

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الزراعة عباس الحاج حسن وممثل برنامج الأغذية العالمي في لبنان عبدالله الوردات وتم خلال اللقاء البحث في وضع ألية لشراء المنتجات الزراعية اللبنانية لصالح برنامج الاغذية العالمي.

وقال الوزير الحاج حسن بعد اللقاء:" التقينا اليوم بدولة الرئيس ميقاتي انا والدكتور عبدالله الوردات للتباحث في وضع آلية لامكانية شراء المنتجات الزراعية اللبنانية من خضار وفواكه من المزارعين لصالح المنظمة التي تساعد نحو مليون شخص لبناني وأيضا اللاجئين السوريين على أن توضع ألية لهذا الموضوع. ونحن نشكر المنظمة على المساعدة والجهد الجبار الذي تبذله في سبيل مساعدة اللبنانيين والقطاع الزراعي بشكل خاص.وأعطى الرئيس ميقاتي التوجيهات اللازمة وستتبلور الآلية من خلال دراستها في مكتب المنظمة في بيروت والامم المتحدة في الايام المقبلة.

الوردات

واعلن الوردات "ان برنامج الأغذية العالمي يعمل على اكثر من مستوى، فهو يقدم مساعدات للنازحين السوريين ويقدم أيضا مساعدات نقدية وعينية للبنانيين المتأثرين بالأزمة والذين أصبحوا تحت خط الفقر.كما اننا نعمل على مشاريع اضافية منها مواضيع التغذية للطلاب اللبنانيين والسوريين في المدارس الرسمية،ومن ضمنها تقديم منتجات محلية مثل التفاح والموز والحليب، فكل هذه المنتجات يتم شراؤها من الأسواق المحلية وتوزيعها كمساعدات.

يهمنا تشجيع الإنتاج المحلي وإيجاد اسوق له من خلال مساعدة المزارعين من اجل تسويق منتجاتهم، إما عن طريق الشراء المباشر او عبر تسخير هذه المواد كمساعدات للأسر المستهدفة في البرامج التي تقوم بها المنظمة.

وزير الشؤون الإجتماعية

وإجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع وزير الشؤون الإجتماعية هكتور حجار، وتم خلال اللقاء بحث بعض القضايا المتعلقة بالوزارة وبالنازحين السوريين.

شقير

واستقبل الرئيس ميقاتي رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير الذي قال بعد اللقاء: "زرت دولة الرئيس وتمنيت ان تقر الموازنة في أسرع وقت ممكن، ووضعته في أجواء الوضع الاقتصادي في البلد وفي خطة الهيئات الاقتصادية.

وتمنى ردا على سؤال أن تقر الموازنة، كما تمنى أيقاف الشعبوية قليلا في مجلس النواب من أجل إعطاء موظفي القطاع العام المظلومين حقوقهم.

أضاف: كلنا نعلم بأنه لا يمكن وضع موازنة تستجيب لتطلعات الجميع، ولكن يجب على الأقل أن تكون لدينا موازنة، وفي حال عدم اقرارها، فلا يمكن للدولة تحصيل الدولار الجمركي وسيظل الموظفون يعانون الظلم، فليرحموا نحو 350 ألف موظفا وليرحموا العسكري الذي يحمي البلد والذي يبلغ راتبه نحو 40 دولارا. وليسمحوا لنا، فلا اعتقد انه من الممكن ان يوضع أفضل من هكذا موازنة، فلتقر الموازنة وبعدها يتم العمل على موازنة 2023 وعن الخطة التي وضعتها الهيئات وهل من الممكن الأخذ بها في موازنة 2023 قال: هناك أمور نحاول ان نقرب وجهات النظر بشأنها، ونحن على الاستعداد للأخذ بأي ملاحظة تحسن، ولكن ملاحظة واقعية وليس شعارات، لأنه لا يمكن إعادة أموال الناس من خلال الشعارات.





بلدية مجدل عنجر

وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين الذي أعلن بعد اللقاء:"عرضنا الأوضاع المعيشية والاجتماعية في البلدة، وتطرقنا إلى مشاكل التي تعتري محطة شمسين للمياه والتي تعاني من الاقطاع الدائم للكهرباء وطلبنا منه اتخاذ ما يمكن لتغذيتها بالكهرباء لكونها تعمل على تغذية 22 قرية في منطقة البقاع الأوسط. وإستقبل الرئيس ميقاتي رئيس بلدية مجدل عنجر سعيد ياسين الذي أعلن بعد اللقاء:"عرضنا الأوضاع المعيشية والاجتماعية في البلدة، وتطرقنا إلى مشاكل التي تعتري محطة شمسين للمياه والتي تعاني من الاقطاع الدائم للكهرباء وطلبنا منه اتخاذ ما يمكن لتغذيتها بالكهرباء لكونها تعمل على تغذية 22 قرية في منطقة البقاع الأوسط.

واستقبل الرئيس ميقاتي المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم.