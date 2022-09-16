بعد إقتحام المصارف... إجتماع طارىء لمجلس الامن الداخلي المركزي

دعا وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى اجتماع طارئ لمجلس الامن الداخلي المركزي، الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، للبحث في الإجراءات الأمنية التي يمكن اتخاذها في ضوء الأحداث المستجدة على المصارف.

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