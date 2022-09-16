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لبنان

التوترات في المصارف تتواصل.. مُودع يقتحم "فرنسبنك"

Lebanon 24
16-09-2022 | 06:06
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أقدم أحد المودعين، اليوم الجمعة، على اقتحام فرع "فرنسبنك" في منطقة الحمرا، وذلك من أجل الحصول على وديعته المالية.
 
 
وتأتي هذه العملية وسط سلسلة من العمليات الأخرى المماثلة التي حصلت، صباح اليوم، في مختلف الفروع المصرفية ضمن المناطق اللبنانية.
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