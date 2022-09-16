التوترات في المصارف تتواصل.. مُودع يقتحم "فرنسبنك"

أقدم أحد المودعين، اليوم الجمعة، على اقتحام فرع "فرنسبنك" في منطقة الحمرا، وذلك من أجل الحصول على وديعته المالية.



Advertisement وتأتي هذه العملية وسط سلسلة من العمليات الأخرى المماثلة التي حصلت، صباح اليوم، في مختلف الفروع المصرفية ضمن المناطق اللبنانية.