إشكال في القبة بين شبان... ​طعن بالسكاكين وإطلاق نار

أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة، تطوّر إلى تضارب بالايدي وطعن بالسكاكين وإطلاق نار بين المدعو "م.ر" و"خ.ن".

وقد أُصيب "ف.ر" في ظهره، وتمّ نقله الى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.