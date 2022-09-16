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لبنان

إشكال في القبة بين شبان... ​طعن بالسكاكين وإطلاق نار

Lebanon 24
16-09-2022 | 06:01
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن وقوع إشكال فردي بين عدد من الشبان في منطقة القبة، تطوّر إلى تضارب بالايدي وطعن بالسكاكين وإطلاق نار بين المدعو "م.ر" و"خ.ن".
 
وقد أُصيب "ف.ر" في ظهره، وتمّ نقله الى المستشفى، ووصفت حالته بالمستقرة.
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