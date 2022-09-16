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لبنان

"الصحة" اطلقت الحملة المجانية لتلقيح الأطفال في فنيدق بالتعاون مع "اليونيسف"

Lebanon 24
16-09-2022 | 06:11
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انطلقت اليوم الحملة المجانية للتلقيح في بلدة فنيدق، والتي تنظمها وزارة الصحة العامة في لبنان بدعم من منظمة "اليونيسف" Unicef، وبالتعاون وتنفيذ الصليب الاحمر اللبنانيي، وذلك بهدف تعزيز التلقيح الروتيني للأطفال من عمر شهرين لغاية 18 سنة، حيث بدأت المحطة الأولى في القموعة _ فنيدق  من العاشرة صباحا على أن تستمر لغاية الخامسة من بعد الظهر.

 
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وشملت الحملة اللقاحات الأساسية التالية: شلل عضلي و شلل فموي الخماسي، الحصبة والحصبة الالمانية، المكورات الرئوية، الثنائي والثلاثي.

 

وطلب من الأهالي إحضار بطاقة تعريف (بطاقة هوية او اخراج قيد او ملف الأمم )، والسجل الصحي او بطاقة اللقاحات الخاصة بالطفل في حال توفرها ، وان يكون الطفل مصحوبا بولي امره.

 

وستجوب الحملة كل احياء بلدة فنيدق، وتستمر لغاية اخر سنة 2022.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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