وسط عملية اقتحام.. إطلاقُ نار داخل مصرف في شحيم (صور)

أفادت المعلومات عن أنّ مودعاً أقدم على اقتحام بنك البحر المتوسط في بلدة شحيم - إقليم الخروب.

وذكرت وكالة "رويترز" أن عملية اقتحام المصرف تخللها إطلاق نار، في حين أفادت قناة "الحدث" بأن المودع الذي اقتحم المصرف هو ملازم أوّل في الجيش.

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بدورها، كشفت معلومات "لبنان24" أن المُودع الذي أطلق النار في المصرف، خرج من السلك العسكري منذ نحو عام، وبالتالي لم يعد ضمن الخدمة.