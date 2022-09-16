Advertisement

لبنان

وسط عملية اقتحام.. إطلاقُ نار داخل مصرف في شحيم (صور)

Lebanon 24
16-09-2022 | 07:01
A-
A+
Doc-P-991201-637989339393949705.jpg
Doc-P-991201-637989339393949705.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أفادت المعلومات عن أنّ مودعاً أقدم على اقتحام بنك البحر المتوسط في بلدة شحيم - إقليم الخروب.
 
وذكرت وكالة "رويترز" أن عملية اقتحام المصرف تخللها إطلاق نار، في حين أفادت قناة "الحدث" بأن المودع الذي اقتحم المصرف هو ملازم أوّل في الجيش. 
Advertisement
 
بدورها، كشفت معلومات "لبنان24" أن المُودع الذي أطلق النار في المصرف، خرج من السلك العسكري منذ نحو عام، وبالتالي لم يعد ضمن الخدمة.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:16 | 2022-09-16
10:30 | 2022-09-16
10:39 | 2022-09-16
10:17 | 2022-09-16
10:09 | 2022-09-16
09:58 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website