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لبنان
ما حقيقة إقتحام "بنك الإعتماد اللبناني" في طرابلس؟
Lebanon 24
16-09-2022
|
07:05
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تمّ التداول عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ بخبر عن إقتحام مصرف "بنك الاعتماد اللبناني" في طرابلس، وبعد التأكد من الموضوع، تبيّن أنّ الخبر غير صحيح.
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مصرف
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