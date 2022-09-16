ما حقيقة إقتحام "بنك الإعتماد اللبناني" في طرابلس؟

تمّ التداول عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ بخبر عن إقتحام مصرف "بنك الاعتماد اللبناني" في طرابلس، وبعد التأكد من الموضوع، تبيّن أنّ الخبر غير صحيح.

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