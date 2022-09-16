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لبنان

ما حقيقة إقتحام "بنك الإعتماد اللبناني" في طرابلس؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 07:05
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تمّ التداول عبر مواقع التواصل الإجتماعيّ بخبر عن إقتحام مصرف "بنك الاعتماد اللبناني" في طرابلس، وبعد التأكد من الموضوع، تبيّن أنّ الخبر غير صحيح.
 
 
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مصرف

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