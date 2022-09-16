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لبنان

بعد إقتحامه أحد المصارف المودع محمد اسماعيل الموسوي ينشر فيديو... ماذا قال فيه؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 07:17
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نشر المودع محمد اسماعيل الموسوي فيديو اعترف فيه أنه هو من قام بإقتحام "البنك اللبناني الفرنسي" في منطقة الكفاءات.
 
وقال إنّه استطاع الحصول على وديعته، وقام برمي مسدس البلاستيك الذي كان بحوزته خارج المصرف.
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وأضاف أنّه ذاهب لتسليم نفسه للقوى الأمنيّة.
 
 
 

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