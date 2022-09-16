بعد إقتحامه أحد المصارف المودع محمد اسماعيل الموسوي ينشر فيديو... ماذا قال فيه؟

نشر المودع محمد اسماعيل الموسوي فيديو اعترف فيه أنه هو من قام بإقتحام "البنك اللبناني الفرنسي" في منطقة الكفاءات.

وقال إنّه استطاع الحصول على وديعته، وقام برمي مسدس البلاستيك الذي كان بحوزته خارج المصرف.

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