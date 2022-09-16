بعد إقتحامه أحد المصارف المودع محمد اسماعيل الموسوي ينشر فيديو... ماذا قال فيه؟

المودع محمد اسماعيل الموسوي حصلت على كامل وديعتي البالغة 20 الف دولار وكان بحوزتي سلاح بلاستيك تركته أمام المصرف وأنا مستعد لتسليم نفسي ولكن على القضاء ان يفكّ اضرابه🇱🇧#يسقط_حكم_المصرف @PaulinaQuerault pic.twitter.com/sZb4EMVqiY
— Paulina Querault 🇱🇧🇫🇷بولينا (@paulina_kero) September 16, 2022
المودع محمد اسماعيل الموسوي حصلت على كامل وديعتي البالغة 20 الف دولار وكان بحوزتي سلاح بلاستيك تركته أمام المصرف وأنا مستعد لتسليم نفسي ولكن على القضاء ان يفكّ اضرابه🇱🇧#يسقط_حكم_المصرف @PaulinaQuerault pic.twitter.com/sZb4EMVqiY