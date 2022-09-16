Advertisement

لبنان

سايد بطرس فرنجية أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية: اتعهد بكل ما أقوله

Lebanon 24
16-09-2022 | 07:33
A-
A+
Doc-P-991212-637989361776617502.png
Doc-P-991212-637989361776617502.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن سايد بطرس فرنجية، ترشحه الى رئاسة الجمهورية اللبنانية.

 
Advertisement

 وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم في نادي الصحافة: "أعلن عن ترشيحي رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب وتمني الدول الكبرى، حيث أتعهد أمام الشعب اللبناني بكل كلمة أعد بها".

 

وأضاف: "أؤمن بوطني لبنان ومن خلال علاقاتي في البلد والمهجر، أؤكد لكم مدى سهولة القدرة على التغيير للأفضل بدءا بالمؤسسة العسكرية من كل النواحي اللوجستية والمادية كما وباقي المؤسسات كالدفاع المدني والصليب الأحمر حيث سأعمل على تحسين هده المؤسسات التي تخدم المواطن اللبناني، وسأسعى إلى تأمين شركات من الخارج من أجل معالجة البنى، وتأمين النفط من أجل الكهرباء على أن تكون 24 ساعة وتحسين المرفأ ليصبح على مستوى دولي وبناء سجون تليق بالموقوف والعمل على دعم وزارة الصحة ليصبح الاستشفاء مائة في المائة ووزارة التربية ليكون التعليم مجانيا ودعم المزارعين في الأرياف واسترجاع أموال المودعين خلال ستة أشهر وإقامة معامل ومصانع من أجل خلق فرص عمل للشباب اللبناني وتحسين الرياضة في لبنان".

 

وتابع: "واذا وفقنا الله في الوصول، سأقدم للدولة اللبنانية من ثروتي لايفاء الدين العام كاملا واذا لن يحالفني الحظ لدي وثائق من العام 1920 سننشرها في مؤتمر صحافي في المستقبل تعنى بها الطوائف اللبنانية".

 

 وأسف فرنجية للوضع المتردي "الذي أوصلنا إليه الحكام"، مضيفاً: "خسرنا نوابغ من الأطباء والمهندسين وغيرهم في المجالات كافة".

 

وختم فرنجية: "أنا اسمي السياسي على صعيد الدول والعالم (sy117un).

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:16 | 2022-09-16
10:30 | 2022-09-16
10:39 | 2022-09-16
10:17 | 2022-09-16
10:09 | 2022-09-16
09:58 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website