سايد بطرس فرنجية أعلن ترشحه لرئاسة الجمهورية: اتعهد بكل ما أقوله

أعلن سايد بطرس فرنجية، ترشحه الى رئاسة الجمهورية اللبنانية.

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وقال في مؤتمر صحافي عقده اليوم في نادي الصحافة: "أعلن عن ترشيحي رسميا لمنصب رئاسة الجمهورية اللبنانية بطلب وتمني الدول الكبرى، حيث أتعهد أمام الشعب اللبناني بكل كلمة أعد بها".

وأضاف: "أؤمن بوطني لبنان ومن خلال علاقاتي في البلد والمهجر، أؤكد لكم مدى سهولة القدرة على التغيير للأفضل بدءا بالمؤسسة العسكرية من كل النواحي اللوجستية والمادية كما وباقي المؤسسات كالدفاع المدني والصليب الأحمر حيث سأعمل على تحسين هده المؤسسات التي تخدم المواطن اللبناني، وسأسعى إلى تأمين شركات من الخارج من أجل معالجة البنى، وتأمين النفط من أجل الكهرباء على أن تكون 24 ساعة وتحسين المرفأ ليصبح على مستوى دولي وبناء سجون تليق بالموقوف والعمل على دعم وزارة الصحة ليصبح الاستشفاء مائة في المائة ووزارة التربية ليكون التعليم مجانيا ودعم المزارعين في الأرياف واسترجاع أموال المودعين خلال ستة أشهر وإقامة معامل ومصانع من أجل خلق فرص عمل للشباب اللبناني وتحسين الرياضة في لبنان".

وتابع: "واذا وفقنا الله في الوصول، سأقدم للدولة اللبنانية من ثروتي لايفاء الدين العام كاملا واذا لن يحالفني الحظ لدي وثائق من العام 1920 سننشرها في مؤتمر صحافي في المستقبل تعنى بها الطوائف اللبنانية".

وأسف فرنجية للوضع المتردي "الذي أوصلنا إليه الحكام"، مضيفاً: "خسرنا نوابغ من الأطباء والمهندسين وغيرهم في المجالات كافة".

وختم فرنجية: "أنا اسمي السياسي على صعيد الدول والعالم (sy117un).