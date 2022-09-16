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لبنان

البعريني عزى بضحايا جريمة قبعيت: لادراج عقوبة الاعدام في قانون العقوبات اللبناني

Lebanon 24
16-09-2022 | 07:44
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قدّم النّائب وليد البعريني واجب العزاء لأهالي قبعيت بضحايا الجريمة التي أودت بحياة عثمان أسعد وإبنه بلال وزوجته ياسمين عبيد في قبعيت.

 
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وقال البعريني: "نعزي اليوم أنفسنا، فالعزاء عزاؤنا جميعًا والموضوع يعني الجميع، وقد فاجأت طريقة الإجرام والقتل الجميع، فلطالما حصلت معنا مشاكل، لكن هذه المجزرة التي حصلت تميّزت ببشاعتها عن جميع المشاكل في المنطقة للأسف".

 

وطالب البعريني "أهلنا في قبعيت بضبط النفس"، مؤكدأ "أننا تحت سقف القانون، ونُسلّم جميعًا للدولة بغضّ النظر عن وضعها الحالي".

 

وأضاف: "أضم صوتي الى صوت أهالي قبعيت ونطالب بأعلى سقفٍ من العقاب، ومش غلط النظر مجددًا والمطالبة بإعادة إدراج عقوبة الاعدام في قانون العقوبات اللبناني، فإذا لم يتم وضع حدٍ وعقاب شديد لمرتكبي هذه الجرائم، لن يتعلّم أو يتجنبّه أحد، وسيعتقدون بأنها ستمر بمصالحة بعد حين".

 

وتابع: "أنا الى جانبكم ومستعد لتلبية المطالب التي يمكن ان تساهم في تخفيف هذه المصيبة التي ألمّت بمنطقتنا أجمع وليس قبعيت فقط. رحم الله الشهداء وألهم ذوييهم الصبر والسلوان".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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