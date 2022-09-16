حركة طارئة داخل حقل "كاريش".. إسرائيل تكشف عن خطوة جديدة

أعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، بدء الاستعدادات لربط حقل الغاز "كاريش" بشبكة الأنابيب الإسرائيلية، تمهيداً لتشغيل المنصة وإنتاج الغاز الطبيعي.

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وتأتي تلك الخطوة في ظلّ عدم تبلور اتفاقٍ بين لبنان وإسرائيل في ملف ترسيم الحدود البحرية، وذلك رغم الكلام عن تقدم وإيجابيّة على صعيد المفاوضات.



وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلاً عن الوزارة الإسرائيلية إلى أنه ستُجرى عمليات اختبار لمنصة الحفر الموجودة في "كاريش" فضلاً عن إجراء اختبارات لنظام ضخّ الغاز الطبيعي من المنصة إلى شبكة الأنابيب الإسرائيلية.

وأشارت صحيفة "يسرائيل هيوم" نقلاً عن الوزارة الإسرائيلية إلى أنه ستُجرى عمليات اختبار لمنصة الحفر الموجودة في "كاريش" فضلاً عن إجراء اختبارات لنظام ضخّ الغاز الطبيعي من المنصة إلى شبكة الأنابيب الإسرائيلية. وبحسب الصحيفة، فإن عمليات الفحص لا تشمل بدء استخراج وانتاج الغاز الطبيعي من الحقل المُشار إليه. وبحسب الصحيفة، فإن عمليات الفحص لا تشمل بدء استخراج وانتاج الغاز الطبيعي من الحقل المُشار إليه.