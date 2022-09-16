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لبنان

سعر ربطة الخبز ارتفع

Lebanon 24
16-09-2022 | 08:06
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال أمين سلام، جدول أسعار ربطة الخبز حيث ارتفعت ربطة الخبز حجم كبير إلى 20 ألف ليرة لبنانية.
 
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