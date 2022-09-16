كيف علّق جعجع على إقتحام المصارف؟

كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر":

"إن عمليات اقتحام المصارف التي حصلت اليوم والفوضى التي رافقتها: هذا هو لبنانهم.

لن يخرجنا من لبنانهم إلى لبنان الذي نطمح إليه سوى رئيس إنقاذي. كل ما عدا ذلك مضيعة للوقت".