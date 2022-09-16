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لبنان

كيف علّق جعجع على إقتحام المصارف؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 08:04
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كتب رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر حسابه على "تويتر":
 
"إن عمليات اقتحام المصارف التي حصلت اليوم والفوضى التي رافقتها: هذا هو لبنانهم. 
لن يخرجنا من لبنانهم إلى لبنان الذي نطمح إليه سوى رئيس إنقاذي. كل ما عدا ذلك مضيعة للوقت".
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جعجع

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