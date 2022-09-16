"حراك المتعاقدين" ولجنة متعاقدي التعليم الاساسي: لدفع سلة حقوق الاساتذة للبدء بالعام الدراسي

نفذ "حراك المتعاقدين" ولجنة متعاقدي التعليم الاساسي، وقفة احتجاجية قبل ظهر اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام، حضره رئيس الاتحاد بشارة الاسمر ونائبه سعد الدين حميدي صقر، وعدد من الاساتذة المتعاقدين.

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وقال الاسمر في مؤتمر صحفي: "لكي يكون هذا العام الدراسي سليما وسط الانهيار التربوي الذي نشهده، يجب اعطاء الحقوق للاساتذة المتعاقدين في الاساسي والثانوي، وهذا الامر يقوم على زيادة اجر الساعة بما يتناسب مع الارتفاع الكبير بسعر صرف الدولار، وان يكون هناك بدل نقل مقبول من خلال حوار مع وزير التربية، كذلك زيادة ودفع الحوافز بالدولار"، معتبرا ان "هذا الاجراء يحفز الاساتذة على القيام بعملهم على الشكل الاكمل".

وأوضح أن "الحراك تقدم بعدة مطالب، منها الطبابة والاستشفاء من خلال الدخول في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتوقيع عقد كامل".

من جهته، رأى منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور ان "السبيل الوحيد للبدء بالعام الدراسي بشكل طبيعي في المدارس الرسمية يكون من خلال دفع الدولة سلة الحقوق للاساتذة المتعاقدين الذين لم يقبضوا مستحقاتهم منذ عدة اشهر"، مشددا على ان "تلك الحقوق هي انسانية وليست تعجيزية"، مشيرا الى أن "هدر حقوق الاساتذة المتعاقدين لا يتعلق فقط بوزارة التربية بل بالدولة ككل، من رئيس الجمهورية وصولا الى وزارة المال".