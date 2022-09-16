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لبنان

لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم

Lebanon 24
16-09-2022 | 08:58
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وافق مجلس النواب على إعطاء كافة موظفي القطاع العام والمتقاعدين والمتعاقدين 3 أضعاف رواتبهم ومخصصاتههم وبدل النقل.
 
 
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