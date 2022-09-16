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لبنان

وزير الداخليّة يكشف عن جهات تدفع الناس للتحرّك ضدّ المصارف... وهذا ما قاله عن الإجراءات الأمنيّة

Lebanon 24
16-09-2022 | 09:06
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أكّد وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أنّ "الهدف من إجتماع مجلس الأمن المركزي هو حماية البلد والنظام".
 
وقال مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: "هدفنا حماية البلد والمودعين"، ولفت إلى أنّه "لا يجب أن يدفع أحدهم المودع للإضرار بالوضع الأمني في البلد، وتشدّدنا بالإجراءات الأمنيّة هدفه ليس حماية المصارف بل حماية النظام اللبناني".
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وأشار إلى أنّ "هناك جهات تدفع الناس إلى تحركات ضدّ المصارف، ولا يمكنني الإفصاح عن التفاصيل لسريّة التحقيق ونتعامل بحكمة مع الموضوع".
 
 
وتابع مولوي: "ما نشهده اليوم ظاهرة غير صحيّة، ونحن مع المودعين ومن مصلحتهم أن يكون هناك نظام في البلد، والاجراءات التي سنتخذها وفقاً للقانون وإشارات النيابات العامة".
 
 
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