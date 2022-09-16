جمعية صرخة المودعين تحذّر: هذا ما سنفعله اذا اغلقت المصارف أبوابها!

أشار المنسق الاعلامي لـ"جمعية صرخة المودعين" موسى اغاسي الى انه "بعد العملية التي قامت بها السيدة سالي الحافظ بالتعاون والتنسيق مع جمعية صرخة المودعين، انطلقت اليوم انتفاضة المودعين ضد المصارف اللبنانية بعد ثلاث سنوات على حجز اموال المودعين، حيث تم اليوم اقتحام تسعة مصارف، والعملية جارية الان على خمسة مصارف اخرى".

Advertisement

وفي حديث لـ "الوكالة الوطنية للاعلام"، أكد اغاسي أن "الجمعية لا تعترف بأي مفاوضات لا تكون هي فيها، وهي ستهاجم بيوت اصحاب المصارف اذا اغلقت المصارف ابوابها".