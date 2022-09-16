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لبنان

جمعية صرخة المودعين تحذّر: هذا ما سنفعله اذا اغلقت المصارف أبوابها!

Lebanon 24
16-09-2022 | 09:49
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أشار المنسق الاعلامي لـ"جمعية صرخة المودعين" موسى اغاسي الى انه "بعد العملية التي قامت بها  السيدة سالي الحافظ بالتعاون والتنسيق مع جمعية صرخة المودعين، انطلقت اليوم انتفاضة المودعين ضد المصارف اللبنانية بعد ثلاث سنوات على حجز اموال المودعين، حيث تم اليوم اقتحام تسعة مصارف، والعملية جارية الان على خمسة مصارف اخرى".
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وفي حديث لـ "الوكالة الوطنية للاعلام"، أكد اغاسي أن "الجمعية لا تعترف بأي مفاوضات لا تكون هي فيها، وهي ستهاجم بيوت اصحاب المصارف اذا اغلقت المصارف ابوابها".
المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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