Advertisement

لبنان

بو حبيب وحجار عرضا مع إيتو تفعيل التعاون في موضوع النازحين

Lebanon 24
16-09-2022 | 10:09
A-
A+
Doc-P-991269-637989451809483503.jpg
Doc-P-991269-637989451809483503.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه "بناء لطلب وزير الخارجية الدكتور والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار، حضر ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) أياكي إيتو، اجتماعاً عقد في وزارة الخارجية لتطوير التعاون في مسألة النزوح السوري".

 
Advertisement
 

ولفتت الوزارة في بيان الى أن "الجانبين توافقاً على أهمية تفعيل التنسيق بين المفوضيّة والسلطات اللبنانية بما يحقق الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهما حجر الأساس في مبادئ عمل المنظمات الدولية والإقليمية، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة بغية وضع خطوات عمليّة وملموسة موضع التنفيذ".

 
 

من جهة ثانية، عرض بوحبيب مع سفيرة سويسرا في لبنان ماريون كروبسكي العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها.

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
13:45 | 2022-09-16
13:34 | 2022-09-16
13:21 | 2022-09-16
12:59 | 2022-09-16
12:51 | 2022-09-16
12:23 | 2022-09-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website