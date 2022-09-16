بو حبيب وحجار عرضا مع إيتو تفعيل التعاون في موضوع النازحين

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين أنه "بناء لطلب وزير الخارجية الدكتور والمغتربين عبدالله بوحبيب، ووزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجّار، حضر ممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في لبنان (UNHCR) أياكي إيتو، اجتماعاً عقد في وزارة الخارجية لتطوير التعاون في مسألة النزوح السوري".

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ولفتت الوزارة في بيان الى أن "الجانبين توافقاً على أهمية تفعيل التنسيق بين المفوضيّة والسلطات اللبنانية بما يحقق الشفافية والحوكمة الرشيدة، وهما حجر الأساس في مبادئ عمل المنظمات الدولية والإقليمية، على أن تُعقد اجتماعات لاحقة بغية وضع خطوات عمليّة وملموسة موضع التنفيذ".

من جهة ثانية، عرض بوحبيب مع سفيرة سويسرا في لبنان ماريون كروبسكي العلاقات الثنائية وكيفية تطويرها.