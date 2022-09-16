28
o
بيروت
30
o
طرابلس
13
o
صور
28
o
جبيل
28
o
صيدا
28
o
جونية
26
o
النبطية
27
o
زحلة
27
o
بعلبك
13
o
بشري
28
o
بيت الدين
27
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مصرف يُعلن عن إقفال فروعه في الجنوب حتّى إشعار آخر... ماذا جاء أيضاً في بيانه؟
Lebanon 24
16-09-2022
|
10:39
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن "بنك بيبلوس" في بيان، أنّه قرّر إقفال فروعه في محافظة لبنان الجنوبيّ حتّى إشعارٍ آخر، حفاظاً على سلامة موظّفيه وزبائنه.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
صورة للمُسدّس الذي استخدمه مُودع "بنك بيبلوس" في الغازيّة.. شاهدوها
Lebanon 24
صورة للمُسدّس الذي استخدمه مُودع "بنك بيبلوس" في الغازيّة.. شاهدوها
16/09/2022 20:58:00
16/09/2022 20:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي ورئيس وزراء اليابان يبحثون التوتر مع الصين
Lebanon 24
الرئيس الأميركي ونظيره الكوري الجنوبي ورئيس وزراء اليابان يبحثون التوتر مع الصين
16/09/2022 20:58:00
16/09/2022 20:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حصل ما لم يكن بالحسبان.. سارقٌ يُقتل بصعقة كهربائيّة في الجنوب!
Lebanon 24
حصل ما لم يكن بالحسبان.. سارقٌ يُقتل بصعقة كهربائيّة في الجنوب!
16/09/2022 20:58:00
16/09/2022 20:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تحذر من رد ساحق إن استخدمت بيونغ يانغ أسلحة نووية ضدها
Lebanon 24
كوريا الجنوبية تحذر من رد ساحق إن استخدمت بيونغ يانغ أسلحة نووية ضدها
16/09/2022 20:58:00
16/09/2022 20:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بنك بيبلوس
الجنوب
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
Lebanon 24
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
02:15 | 2022-09-16
16/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هذا ما سيشهده لبنان قريباً
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هذا ما سيشهده لبنان قريباً
03:15 | 2022-09-16
16/09/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
08:58 | 2022-09-16
16/09/2022 08:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
للمودعين وزبائن المَصارف.. إليكم هذا الخبر العاجل
Lebanon 24
للمودعين وزبائن المَصارف.. إليكم هذا الخبر العاجل
05:40 | 2022-09-16
16/09/2022 05:40:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 38 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
Lebanon 24
بعد تخطيه أمس الـ 38 ألف ليرة.. كيف افتتح الدولار صباحاً في السوق الموازية؟
02:24 | 2022-09-16
16/09/2022 02:24:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:45 | 2022-09-16
تحرّكات احتجاجيّة في الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة
13:34 | 2022-09-16
بسبب تردّي الأوضاع.. ناشطون يقطعون الطريق أمام دارة ميقاتي في طرابلس
13:21 | 2022-09-16
190 إصابة جديدة بكورونا وهذا عدد الوفيات
12:59 | 2022-09-16
السفير القطري زار محافظ بيروت.. هذا ما تمّ بحثه
12:51 | 2022-09-16
"تقديرٌ وامتنان".. رسالة من السّفير البريطاني إلى لبنان
12:23 | 2022-09-16
حادث مروّع في البقاع.. المشهد يُدمي القلوب! (فيديو)
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
16/09/2022 20:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
16/09/2022 20:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
16/09/2022 20:58:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact