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لبنان

مصرف يُعلن عن إقفال فروعه في الجنوب حتّى إشعار آخر... ماذا جاء أيضاً في بيانه؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 10:39
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أعلن "بنك بيبلوس" في بيان، أنّه قرّر إقفال فروعه في محافظة لبنان الجنوبيّ حتّى إشعارٍ آخر، حفاظاً على سلامة موظّفيه وزبائنه.
 
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