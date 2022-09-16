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لبنان

عون يوقع قرارين بشأن موظفي "أوجيرو".. ماذا فيهما؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 11:01
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وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون بعد ظهر اليوم المرسوم رقم 10109 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة لصالح هيئة "أوجيرو" بقيمة 96 مليار و115 مليون و617 الف ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في هيئة "أوجيرو" المساعدة الاجتماعية وقيمة تعديل بدل النقل اليومي وبدل الانتاجية لغاية نهاية العام 2022، انفاذا للقوانين والمراسيم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة في هذا الشأن.
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كذلك، وقع الرئيس عون المرسوم رقم 10110 تاريخ 16 أيلول 2022 القاضي بإعطاء سلفة خزينة إلى هيئة "أوجيرو" بقيمة 128 مليار ليرة لبنانية، لإعطاء العاملين في الهيئة الزيادة التي أقرها المرسوم الرقم 9129 تاريخ 12/5/2022، إضافة إلى سلفة على حساب غلاء المعيشة لجميع العاملين في هيئة "أوجيرو".
 
 
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