"القوّة الضاربة" وصلت.. ما جديد اقتحام مصرف "لبنان والخليج" في بيروت؟

أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأن فرقة من القوّة الضاربة التابعة لـ"قوى الأمن الداخلي" وصلت إلى فرع مصرف لبنان والخليج في الرملة البيضا، حيثُ ما زال المودع جواد سليم يمكث داخله بعد اقتحامه اليوم للمطالبة بوديعته.

Advertisement