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لبنان

"القوّة الضاربة" وصلت.. ما جديد اقتحام مصرف "لبنان والخليج" في بيروت؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 11:43
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أفادت مندوبة "لبنان24" في بيروت بأن فرقة من القوّة الضاربة التابعة لـ"قوى الأمن الداخلي" وصلت إلى فرع مصرف لبنان والخليج في الرملة البيضا، حيثُ ما زال المودع جواد سليم يمكث داخله بعد اقتحامه اليوم للمطالبة بوديعته.
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بدورها، ذكرت قناة "الجديد" أنه تم الاتفاق بين فرع المصرف والمودع سليم على تسليمه مبلغ 15 ألف دولارٍ أميركي نقداً من وديعته.
 
 
 
 
 
 
 
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