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لبنان

مُقتحم "بنك ميد" في شحيم يخرج مُحاطاً بالجيش.. ماذا قال أمام المواطنين؟

Lebanon 24
16-09-2022 | 12:16
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خرج الملازم أول المُودع كريم سرحال من فرع "بنك ميد" في شحيم، وذلك عقب اقتحامه المكان، اليوم الجمعة، للمطالبة بالحصول على وديعته الماليّة.
 
ووفقاً للمعلومات، فقد خرج سرحال محاطاً بالقوى الأمنية، وقد جرى نقله إلى مركزٍ عسكري عبر آلية تابعة للجيش.
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وخلال خروجه، قال سرحال أمام المواطنين: "كلنا ثقة بالجيش والقضاء". 
 
وكانت المعلومات أشارت إلى أنّ سرحال طلب خلال مفاوضاته مع المصرف، تحويل مبلغ 180 ألف دولار لاستلامها في تركيا من أصل وديعة عائلته البالغة مليون دولار. 

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