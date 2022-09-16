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لبنان
"تقديرٌ وامتنان".. رسالة من السّفير البريطاني إلى لبنان
Lebanon 24
16-09-2022
|
12:51
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أعلنت السفارة البريطانية في بيان، اليوم الجمعة، أنّ "الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لجميع القديسين في بيروت أقامت أمس الخميس، حفل تأبين للاحتفال بحياة وخدمة الملكة إليزابيث الثانية بقيادة القس عماد زعرب.
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حضر القداس السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول وكل من سفير استراليا أندرو بارنز وسفيرة كندا ستيفاني ماكولوم، الى جانب موظفي السفارة ودبلوماسيين والنائب القس الدكتور ادغار طرابلسي، وبحضور الجالية البريطانية والأصدقاء".
وأعرب كاول عن امتنانه "لآلاف رسائل التعزية القلبية التي تلقاها خلال الأيام الأخيرة، بما فيها من المسؤولين اللبنانيين والناس والجالية البريطانية"، كما عبر عن امتنانه "لإعلان الحداد الوطني لمدة ثلاثة أيام في لبنان".
واضاف: "أنا وزملائي في السفارة تأثرنا كثيراً برسائل التعزية العديدة التي تعكس الاحترام والاعجاب الذي يكنّه لبنان لجلالتها، كما هو الحال في جميع أنحاء العالم".
وقال كاول في خطاب ألقاه أمام المشاركين في الصلاة:" نحن هنا اليوم في حزن لنتشارك خسارتنا، ولكن أيضا للاحتفال والمشاركة في ذكرى حياة فريدة ورائعة. قدّمت الملكة إليزابيث الثانية حياة من الخدمة الاستثنائية. تفانيها الذي لا مثيل له، هو مثال لنا جميعا في أداء الواجب ونكران الذات".
ونقلا عن كلمة للملك تشارلز الثالث، قال كاول: "عاشت الملكة إليزابيث حياة جيدة وحافظت على عهدها مع القدر، وحزننا لوفاتها حزنا عميقا".
واشار البيان الى انه "منذ الجمعة 9 أيلول، توجه المئات إلى مقر إقامة السفير والسفارة البريطانية والمكتبة الوطنية في لبنان للتوقيع على كتاب التعزية تكريماً لجلالة الملكة إليزابيث الثانية.
وستقام الجنازة الرسمية في دير وستمنستر ، تليها خدمة الجنازة في كنيسة مار جرجس في وندسور يوم الاثنين 19 أيلول.
وستبث الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية لجميع القديسين في بيروت الجنازة مباشرة ابتداء من الساعة 12,30 ظهرا بتوقيت بيروت".
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