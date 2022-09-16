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لبنان

السفير القطري زار محافظ بيروت.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
16-09-2022 | 12:59
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استقبل محافظ بيروت القاضي مروان عبود، في مكتبه في القصر البلدي، سفير قطر ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي.

وأفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان بأنّ "اللقاء بحث في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الصحة اللبنانية وصندوق قطر للتنمية، والتي تتضمن إنشاء مبنى جديد لمستشفى بيروت الحكومي في منطقة الكرنتينا على قسم العقار 297 من منطقة المدور العقارية بتمويل من صندوق قطر للتنمية".
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وأضاف البيان: "اللقاء كان مناسبة شكر فيها السفير القطري للمحافظ عبود استجابته السريعة وتسهيل كل الامور المرتبطة بهذا المشروع للبدء بالتنفيذ في أسرع وقت ممكن".

بدوره، شكر عبود "دولة قطر الشقيقة ممثلة بسعادة السفير"، مثمناً "هذه المكرمة التي خص فيها القطاع الصحي في بيروت، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها اللبنانيون عموما، وأهالي بيروت خصوصا".
 
 
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