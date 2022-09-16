بسبب تردّي الأوضاع.. ناشطون يقطعون الطريق أمام دارة ميقاتي في طرابلس

نفذ ناشطون في الحراك الشعبي اعتصاماً أمام دارة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الميناء - طرابلس، احتجاجاً على تردّي الاوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحياتية وتفلت سعر صرف الدولار.



وعمد المشاركون الى اقفال الطريق الرئيس المحاذي لدارة الرئيس ميقاتي بالاطارات المشتعلة، مرددين الهتافات.

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