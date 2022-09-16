تحرّكات احتجاجيّة في الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة

شهدت مناطق عديدة تحرّكات شعبية، مساء اليوم الجمعة، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وتفلت سعر الدولار.

وفي ما يلي قائمة بالطرقات المقطوعة حالياً:

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1- مفرق رحبة - عكّار

2- الطريق الدولي في البدّاوي

3- الميناء - طرابلس