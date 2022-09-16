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لبنان

تحرّكات احتجاجيّة في الشارع.. إليكم الطرقات المقطوعة

Lebanon 24
16-09-2022 | 13:45
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شهدت مناطق عديدة تحرّكات شعبية، مساء اليوم الجمعة، احتجاجاً على تردّي الأوضاع المعيشية وتفلت سعر الدولار.
 
وفي ما يلي قائمة بالطرقات المقطوعة حالياً:
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1- مفرق رحبة - عكّار
 
2- الطريق الدولي في البدّاوي
 
3- الميناء - طرابلس
 
 
 
 
 
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