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لبنان

نائبٌ يُخرج المُودع عبد سوبرة من "بلوم بنك" بعد اقتحامه.. وفيديو يرصد ما جرى

Lebanon 24
16-09-2022 | 14:10
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بعد أكثر من 8 ساعاتٍ على عملية الاقتحام التي نفذها للمطالبة بأموالِه، خرج المُودع عبد سوبرة من فرع مصرف "بلوم بنك" في منطقة الطريق الجديدة برفقة النائب نبيل بدر وأحد مشايخ المنطقة، وذلك من دون حصول سوبرة على أي مبلغٍ من أمواله.
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وفي التفاصيل، فإن سوبرة أُبلغَ بأن المفاوضات مع إدارة "بلوم بنك" ستُستكمل يوم الإثنين المقبل للوصول إلى صغية نهائية بشأن أمواله، مشيراً إلى أنّه لا يعلم ما إذا كان سيتم توقيفه أم لا.
 
وخلال تواجده داخل الفرع المصرفي، حضر النائب بدر الذي أعلن أن "الأمور متجهة إلى الحل"، مشيراً إلى أن "سوبرة سيخرج معه بسيارته". 
 
ولدى خروج سوبرة مع بدر، حصل تدافعٌ بالقرب من سيارة الأخير، في حين أن القوى الأمنية لم تعمد إلى توقيف سوبرة مثلما حصل مع المودعين الآخرين الذين أقدموا على اقتحام بعض المصارف اليوم الجمعة. 
 
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