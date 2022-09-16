جمعية "السيدات القياديات" تكرّم المرأة اللبنانية الفاعلة في القطاع السياحي

في حفل عشاء بعنوان "السيدات في القطاع السياحي" جمع عدداً من الوجوه النسائية الفاعلة في المجالين الإقتصادي والسياحي، كرّمت جمعية السيدات القياديات WLA بالتعاون مع "قصر رويس"- شننعير، المرأة اللبنانية من خلال توجيه التحية إلى روح "اللايدي كوكرين" (إيفون سرسق) الرائدة في مجال الحفاظ على البيوت التراثية في بيروت والتي أسست "الجمعية اللبنانية لحماية البيوت القديمة والمواقع الطبيعية" لهذه الغاية والتي ذهبت ضحية انفجار مرفأ بيروت.الحفل الذي نظّم برعاية وزارة السياحة اللبنانية حضره إلى جانب وزير السياحة وليد نصّار عدد من الرسميين وسيدات الأعمال والفاعلين في القطاع السياحي والمجتمع اللبناني بتنظيم من إدارة الرويس ولجنة السياحة في جمعية السيدات القياديات وعلى رأسها السيدة إنغرد رعد دحداح وماريا أبي نصر، كذلك حضرت ملكة جمال لبنان المنتخبة حديثاً ياسمينا زيتون. وقد تخلّل اللقاء سلسلة كلمات شاركت فيها المتحدثات تجاربهنّ في عالم السياحة والإستثمار والإقتصاد حيث أعربن عن أهمية ودور المرأة العربية واللبنانية في المساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية.

وقالت رئيسة جمعية السيدات الرياديات مديحة رسلان "نعمل على أن يكون لبنان مركزاً رئيسياً للترفيه Entertainment Hub حيث يكون الهدف إقامة برنامج تعليمي للنساء التنفيذيات العرب لتعريفهنّ على القطاع السياحي بلبنان وجذبهنّ للإستثمار فيه، حيث تنظّم جولات للسيدات في لبنان فتكون تجربة فريدة من نوعها للتعرف على كافة وجوه لبنان السياحية كما ستنظّم ورشات عمل متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية مع تعريف المشتركات على المطبخ اللبناني ومراكز التجميل والعناية الصحية والسهرات اللبنانية وغيرها.كما أعلنت رسلان عن مبادرة الجميعة التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاع السياحي من خلال الأعمال والاستثمار من خلال إطلاق البرنامج التنفيذي She Leads التي ستطلق في "تشرين الثاني" بالتعاون مع جامعة القديس يوسف ستساهم بتسليح المرأة أكاديمياً وتنفيذياً لفتح آفاق جديدة وتجذب المستثمرين".وفي ختام الحفل تم تسليم درعاً تكريمياً للسيدة "كوكرين" كتحية إلى روحها ومن خلالها لكل النساء الناجحات في لبنان ولوزير السياحي نصّار عربون شكر وتقدير على دوره ودعمه.