26
o
بيروت
29
o
طرابلس
10
o
صور
28
o
جبيل
26
o
صيدا
27
o
جونية
22
o
النبطية
23
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
26
o
بيت الدين
23
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
جمعية "السيدات القياديات" تكرّم المرأة اللبنانية الفاعلة في القطاع السياحي
Lebanon 24
16-09-2022
|
13:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
في حفل عشاء بعنوان "السيدات في القطاع السياحي" جمع عدداً من الوجوه النسائية الفاعلة في المجالين الإقتصادي والسياحي، كرّمت جمعية السيدات القياديات WLA بالتعاون مع "قصر رويس"- شننعير، المرأة اللبنانية من خلال توجيه التحية إلى روح "اللايدي كوكرين" (إيفون سرسق) الرائدة في مجال الحفاظ على البيوت التراثية في بيروت والتي أسست "الجمعية اللبنانية لحماية البيوت القديمة والمواقع الطبيعية" لهذه الغاية والتي ذهبت ضحية انفجار مرفأ بيروت.
Advertisement
الحفل الذي نظّم برعاية وزارة السياحة اللبنانية حضره إلى جانب وزير السياحة وليد نصّار عدد من الرسميين وسيدات الأعمال والفاعلين في القطاع السياحي والمجتمع اللبناني بتنظيم من إدارة الرويس ولجنة السياحة في جمعية السيدات القياديات وعلى رأسها السيدة إنغرد رعد دحداح وماريا أبي نصر، كذلك حضرت ملكة جمال لبنان المنتخبة حديثاً ياسمينا زيتون. وقد تخلّل اللقاء سلسلة كلمات شاركت فيها المتحدثات تجاربهنّ في عالم السياحة والإستثمار والإقتصاد حيث أعربن عن أهمية ودور المرأة العربية واللبنانية في المساهمة في تحريك العجلة الاقتصادية.
وقالت رئيسة جمعية السيدات الرياديات مديحة رسلان "نعمل على أن يكون لبنان مركزاً رئيسياً للترفيه Entertainment Hub حيث يكون الهدف إقامة برنامج تعليمي للنساء التنفيذيات العرب لتعريفهنّ على القطاع السياحي بلبنان وجذبهنّ للإستثمار فيه، حيث تنظّم جولات للسيدات في لبنان فتكون تجربة فريدة من نوعها للتعرف على كافة وجوه لبنان السياحية كما ستنظّم ورشات عمل متنوعة في مختلف المناطق اللبنانية مع تعريف المشتركات على المطبخ اللبناني ومراكز التجميل والعناية الصحية والسهرات اللبنانية وغيرها.
كما أعلنت رسلان عن مبادرة الجميعة التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في القطاع السياحي من خلال الأعمال والاستثمار من خلال إطلاق البرنامج التنفيذي She Leads التي ستطلق في "تشرين الثاني" بالتعاون مع جامعة القديس يوسف ستساهم بتسليح المرأة أكاديمياً وتنفيذياً لفتح آفاق جديدة وتجذب المستثمرين".
وفي ختام الحفل تم تسليم درعاً تكريمياً للسيدة "كوكرين" كتحية إلى روحها ومن خلالها لكل النساء الناجحات في لبنان ولوزير السياحي نصّار عربون شكر وتقدير على دوره ودعمه.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
Lebanon 24
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
02:15 | 2022-09-16
16/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هذا ما سيشهده لبنان قريباً
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هذا ما سيشهده لبنان قريباً
03:15 | 2022-09-16
16/09/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
Lebanon 24
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
14:25 | 2022-09-16
16/09/2022 02:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
08:58 | 2022-09-16
16/09/2022 08:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرجل الغامض في حياة نادين نجيم كُشف.. تعرفوا الى "ساكو" (صورة)
Lebanon 24
الرجل الغامض في حياة نادين نجيم كُشف.. تعرفوا الى "ساكو" (صورة)
08:00 | 2022-09-16
16/09/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
16:07 | 2022-09-16
كلامٌ عن كل شيء.. صورٌ وفيديو لمُشاركة رئيس الحكومة في مجلس النواب اليوم
17:40 | 2022-09-16
بوتين: تركيا ستسدّد ثمن ربع إمدادات الغاز الروسي بالروبل
17:30 | 2022-09-16
زيادة أسعار
17:24 | 2022-09-16
إقفال لمواجهة الغضب
17:16 | 2022-09-16
خشية من معالم فوضى
16:58 | 2022-09-16
المدير العام لمياه لبنان الجنوبي: أنجزنا مشروع علمان وافتتاحه قريبًا سيزيد نسبة التغذية في النبطية
فيديو
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
17/09/2022 04:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
17/09/2022 04:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
Lebanon 24
دينا الشربيني تكشف عن تعرضها للتحرّش.. وهكذا كانت رد فعها
06:00 | 2022-09-09
17/09/2022 04:16:33
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact