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لبنان

ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية

Lebanon 24
16-09-2022 | 14:28
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سجل سعر صرف الدولار في السوق الموازية مساء اليوم الجمعة، ارتفاعاً ملحوظاً حيث تراوح ما بين 38400 و38500 ليرة لبنانية للدولار الواحد، بعدما سجّل صباحاً ما بين 37900 و37950 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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