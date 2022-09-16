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لبنان

فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"

Lebanon 24
16-09-2022 | 14:25
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تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط الذي أقيم، اليوم الجمعة، في قصر المختارة.
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وظهرت العروس داليا وهي تُمسك بيدِ والدها رئيس الحزب "التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، وقد نزلا معاً على درج أثري للوصول إلى حشودِ الحاضرين الذين تجمهروا لمتابعة حفل الزفاف. 
يُشار إلى أن داليا جنبلاط تدخل القفص الذهبي بزواجها من نجل رئيس مجلس إدارة الـ"LBCI" جوي الضاهر. وقبل أيام، هنّأ زعيم "الإشتراكي" ابنته عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "الف مبروك لجوي وداليا مع تمنياتي القلبية والحارة بحياة سعيدة وهانئة تسودها المحبة والاستقرار والنجاح".
 
 

 
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