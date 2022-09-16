بعد اقتحامات المصارف... قرار قضائي لعويدات

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أصدر النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات استنابة قضائية لكل الاجهزه الامنية بملاحقة الاعمال الجرمية المرتكبة داخل فروع عدة مصارف في لبنان والعمل على توقيف المرتكبين وإحالتهم لديه، والعمل على كشف مدى ارتباطها ببعضها وتوقيف المحرضين، باعتبار هذه الافعال تشكل بتفاصيلها عمليات سطو مسلح على المصارف وغايتها توقف العمل المصرفي في لبنان وإحداث مزيد من أزمات مالية واقتصادية".وقد أبلغ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري مضمون الاستنابة الى مجلس الامن المركزي أثناء اجتماعه لبحث الاجراءات الموجب اتخاذها في هذا الصدد.