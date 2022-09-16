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لبنان

بالفيديو.. شاهدوا لحظة وصول فرقة "ميّاس" إلى بيروت

Lebanon 24
16-09-2022 | 15:22
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وصلت مساء اليوم الجمعة الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، فرقة "مياس" اللبنانية التي حصلت على المرتبة الأولى في برنامج المواهب الاميركية "AGT". 

وأقيم للفرقة استقبال حاشد من الاهل والأصدقاء في صالون الشرف في المطار الذي زُيّن بالورود. كذلك، تجمهرت حشود من المعجبين للترحيب بالفرقة بعد النجاح الذي حققته على المستوى العالمي.

وأعربَ معظم الناس الذين كانوا في استقبال "مياس" عن فخرهم وحبهم للفرقة التي رفعت اسم لبنان في العالم. أما مدرب الفرقة نديم شرفان فثمن من جهته "تشجيع الناس للفرقة"، معرباً عن حبه للجمهور الذي دعمها.

وأشار شرفان إلى أنه يطمح بأن يؤسس لمشروع في لبنان، مؤكداً على "ضرورة القيام بثورة موسيقية تعبر عن لبنان وحضارته وقيمه وثقافته".

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