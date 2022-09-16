مولوي: هناك جهات تريد استغلال وجع المودعين لخلق اضطرابات

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أكد وزير الداخلية بسام مولوي أن "لبنان لا يتحمل الإخلال بالأمن والنظام"، مشيرًا إلى أن "حلول المودعين هي في مجلس النواب لا في وزارة الداخلية".وقال مولوي لـ"الحدث": "مهمتنا حفظ الأمن والنظام وليس من مهامنا أخذ طرف"، مشددًا على أن "هناك جهات تريد استغلال وجع المودعين لخلق اضطرابات".وأضاف: "نحن والمودعون في خندق واحد ندفع ثمن النتجية".وقال: "سنتشدد بحفظ النظام في البلاد".في السياق، قال وزير الداخلية للجزيرة: "الاقتحامات المتزامنة تثير شكوكا لدى الأجهزة المختصة بأنها قد تكون منسقة"، مشيرًا إلى أن "على السلطات الأمنية أن تتحرى في البحث عمن يقف وراء هذه الظاهرة".وأضاف: "لن نقبل بأن تكون الساحة مفتوحة أمنيا لاحتمالات غير محسوبة"، مؤكدًا أن "على وزارة الداخلية والقوى الأمنية حفظ النظام ولسنا طرفا مع المصارف ولن نكون في مواجهة المودعين".واستطرد: "القوى الأمنية ستتشدد في حفظ الأمن والنظام وهذا من صلب واجباتها"، مشددًا على أننا "لن نسمح بالإخلال بالأمن والاستقرار والنظام".وأضاف: "ينبغي إقرار قوانين ومعالجات اقتصادية شاملة تعيد للمودعين حقوقهم"، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن "وزارة الداخلية ستحفظ الأمن والنظام وستحيل الفاعلين إلى القضاء المختص".ِ