وقائع مُفاجئة تطرأ في سوق الدولار.. ماذا سيجري خلال يومين؟

أقدمَ عددٌ من الصرّافين في السوق الموازية خلال الساعات الماضية، على إشاعةِ معلوماتٍ في ما بينهم تشيرُ إلى أنّ هناك جهات طلبت أموالاً طائلة من الدولار خلال يومي الأربعاء والخميس الماضيين.

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ووفقاً للمعلومات، فإنّ صرافين ناشطين في السوق أبلغوا بعضهم عن صعوبة في تأمين مبالغ كبيرة من العملة الصعبة إلا بأسعارٍ مرتفعة جداً، إذ وصل احتساب الدولار الواحد إلى 42 ألف ليرة لبنانية خلال عمليات التفاوض، لكن هذا الرّقم لم يتم اعتماده نظراً لرفض قبوله من قبل بعض الصرافين.



في المقابل، فقد أفادت المعطيات عن أنّ بعض الصرّافين أبلغوا بعضهم البعض بأن مسار الدولار سيكونُ تصاعدياً اعتباراً من اليومين المقبلين، مشيرين إلى أنّ هناك تحفّظاً لدى الصّرافين على بيع الدولار في الوقت الرّاهن.