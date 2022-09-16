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لبنان

كلامٌ عن كل شيء.. صورٌ وفيديو لمُشاركة رئيس الحكومة في مجلس النواب اليوم

Lebanon 24
16-09-2022 | 16:07
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قال رئيس الحكومة نجيب  ميقاتي في مجلس النواب اليوم إن "البديل الوحيد عن التعاون بين لجميع لاقرار الموازنة هو "لا موازنة"، اي العودة الى الانفاق على القاعدة الاثنتي عشرية التي لا تلبي الانفاق المستجد"، وأضاف: "أيّ رفض لهذه الموازنة يعني عملياً العودة الى واردات على سعر صرف هو 1500 ليرة للدولار الواحد، مما يعني مزيداً من سرقة ايرادات الدولة".
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وأكمل: "في الفترة الاخيرة  زاد  حجم الاستيراد 4 مليار دولار، والتجار يخزنون البضائع في مستودعاتهم في انتظار رفع الدولار الجمركي. هل نقبل ان نكون شهودا على سرقة الدولة؟".
 
وتابع: "علينا ان نتعاون بدل المضي في النهج الخاطئ ومنطق "عطلني تا عطلك. مرقلي تا مرقلك". ولكن هل الحكومة هي المسؤولة عن كل هذا النهج؟ يمكنني الآن ان اعدد ما يقوم به كل وزير في وزارته". 
 
أضاف: "حكومتنا مسؤولة وانا مسؤول، ولا اتهرب من المسؤولية، ولا اقول" ما خلوني" او "التركة ثقيلة". المسؤولية تفرض علينا المعالجة بمسؤولية ، فلنتعاون مها طالما الهم واحد والهدف واحد. فلنتعاون لاقرار الموازنة واقرار ما يلزم من تعديلات، ونحن مستعدون للنقاش والبحث. كل الامور قابلة للتصحيح طالما الهدف واحد".
 
 
صورٌ من مشاركة الرئيس ميقاتي في جلسة الموازنة اليوم:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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