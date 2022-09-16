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لبنان

خشية من معالم فوضى

Lebanon 24
16-09-2022 | 17:16
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يخشى معنيون من معالم فوضى قد تتحوّل إلى واقع جديد متحكم بالمسار الداخلي مع اقتراب نفاد المهلة الدستورية لإنتخاب الرئيس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر: اللواء
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