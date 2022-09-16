خشية من معالم فوضى

يخشى معنيون من معالم فوضى قد تتحوّل إلى واقع جديد متحكم بالمسار الداخلي مع اقتراب نفاد المهلة الدستورية لإنتخاب الرئيس، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

Advertisement