زيادة أسعار

سجلت بورصة الأسعار المتغيرة، خلال 48 ساعة ما يزيد على 10٪ من سعر بعض السلع الغذائية، والمتوافرة بكميات وبعضها من إنتاج محلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".

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