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لبنان
زيادة أسعار
Lebanon 24
16-09-2022
|
17:30
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سجلت بورصة الأسعار المتغيرة، خلال 48 ساعة ما يزيد على 10٪ من سعر بعض السلع الغذائية، والمتوافرة بكميات وبعضها من إنتاج محلي، وفق ما جاء في أسرار "اللواء".
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المصدر:
اللواء
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