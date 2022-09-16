26
o
بيروت
25
o
طرابلس
10
o
صور
27
o
جبيل
26
o
صيدا
26
o
جونية
22
o
النبطية
22
o
زحلة
22
o
بعلبك
10
o
بشري
27
o
بيت الدين
22
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
اجتماع فرنسي – سعودي – أميركي حول لبنان
Lebanon 24
16-09-2022
|
23:02
A-
A+
photos
0
A+
A-
سيعقد اجتماع فرنسي – سعودي – اميركي على هامش الجمعية العمومية للأمم المتحدة في نيويورك حول لبنان، يشارك فيه كبار مسؤولي وزارات الخارجية للدول الثلاث المتابعين للملف اللبناني، وذلك لمناقشة الأوضاع في لبنان وضرورة اجراء الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفادت مراسلة "النهار" في باريس رندة تقي الدين.
Advertisement
وقال مصدر ديبلوماسي غربي لـ"النهار" انه في حال لم يجر الانتخاب الرئاسي في موعده وبقي الرئيس ميشال عون في بعبدا ستعلن الدول المعنية بالملف اللبناني وفي طليعتها الولايات المتحدة موقفا سلبيا من هذا الاحتمال . ولم يستبعد المصدر ان يلتقي وزير الخارجية الأميركي انطوني بلينكن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي في نيويورك .
وأعرب مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى ل"الديار" عن اسفه لكيفية تعاطي المسؤولين في الدولة مع الازمة المستفحلة ذلك انه حتى في هذه المرحلة القاتمة والمظلمة والسوداء يعتمد الافرقاء اللبنانيون سياسة التعطيل والكيديات. وتشير المعطيات ان لا رئيس للجمهورية في لبنان ضمن المهلة الدستورية الامر الذي سيحث على عودة فرنسا للتدخل الايجابي في الحياة السياسية اللبنانية وفقا للمصدر نفسه. وعليه ستعمل باريس على تقريب وجهات النظر بين المعارضة وبين حزب الله وحلفائه قدر الامكان لتأتي برئيس تسوية يحمل مشروعا اقتصاديا اكثر من سياسي بما ان هذا ما تحتاجه البلاد في ظل انهيار اقتصادي ومالي خطير يقترب بخطوات متسارعة نحو زوال لبنان الامر الذي حذرت منه فرنسا منذ اكثر من سنتين.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
Lebanon 24
هشام حداد يغادر الـ LBCI هذه هي وجهته الجديدة
02:15 | 2022-09-16
16/09/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
Lebanon 24
فيديو من حفل زفاف داليا جنبلاط.. هكذا ظهرت برفقة والدها "وليد بيك"
14:25 | 2022-09-16
16/09/2022 02:25:37
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هذا ما سيشهده لبنان قريباً
Lebanon 24
جديد الكهرباء.. هذا ما سيشهده لبنان قريباً
03:15 | 2022-09-16
16/09/2022 03:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
Lebanon 24
لموظفي القطاع العامّ... هكذا ستُصبح رواتبكم
08:58 | 2022-09-16
16/09/2022 08:58:13
Lebanon 24
Lebanon 24
الرجل الغامض في حياة نادين نجيم كُشف.. تعرفوا الى "ساكو" (صورة)
Lebanon 24
الرجل الغامض في حياة نادين نجيم كُشف.. تعرفوا الى "ساكو" (صورة)
08:00 | 2022-09-16
16/09/2022 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
00:38 | 2022-09-17
إنتشار كثيف للجيش في طرابلس.. ماذا يجري؟ (فيديو)
00:37 | 2022-09-17
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:15 | 2022-09-17
أصبحت وسيلة نقل أساسية في لبنان.. الدراجة النارية بدلاً من السيارة
23:41 | 2022-09-16
خطوة حكومية واحدة إلى الوراء تكفي
23:26 | 2022-09-16
قرار تعيين محققة رديفة في انفجار مرفأ بيروت يواجه ألغاماً قانونية
23:24 | 2022-09-16
الزعامة والرئاسة وكلفة العهد والداماد
فيديو
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
Lebanon 24
داليا جنبلاط الضاهر عروس غير "تقليدية" في حفل زفافها.. ورسالة من والدها للعروسين (صور وفيديو)
00:37 | 2022-09-17
17/09/2022 07:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
Lebanon 24
في أوّل تعليق لها... ما هو المبلغ الذي حصلت عليه سالي حافظ وماذا كشفت عن السلاح الذي كانت تحمله؟
07:04 | 2022-09-14
17/09/2022 07:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
Lebanon 24
روسيا تختبر غواصاتها الصاروخية والنووية (فيديو)
12:30 | 2022-09-13
17/09/2022 07:57:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact