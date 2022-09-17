ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع على طريق الفيضة ـ زحلة (صور)

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع امس الجمعة على طريق الفيضة - زحلة إلى 5 ، وذلك بعد وفاة طفلة إضافة لجرح شاب آخر وهو سائق السيارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"

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وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صورٍ تُظهر الحادث المروّع، حيثُ تبين أنه حصل بين سيارة ودراجة ناريّة من نوع "توك توك".

يذكر أن جميع الضحايا هم نازحون سوريون من عشيرة "الويسات" من مدينة حلب السورية .