ارتفاع عدد ضحايا الحادث المروع على طريق الفيضة ـ زحلة (صور)

ارتفع عدد ضحايا الحادث المروع الذي وقع امس الجمعة على طريق الفيضة - زحلة إلى 5 ، وذلك بعد وفاة طفلة إضافة لجرح شاب آخر وهو سائق السيارة، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24"
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وتناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة صورٍ تُظهر الحادث المروّع، حيثُ تبين أنه حصل بين سيارة ودراجة ناريّة من نوع "توك توك".
حادث مروّع على طريق زحلة - الفيضة
التفاصيل في الخبر المُرفق: https://t.co/xQBbdaPXUD#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ep0tWeGI7k
— Lebanon 24 (@Lebanon24) September 16, 2022
حادث مروّع على طريق زحلة - الفيضة
التفاصيل في الخبر المُرفق: https://t.co/xQBbdaPXUD#Lebanon24#لبنان pic.twitter.com/ep0tWeGI7k
يذكر أن جميع الضحايا هم نازحون سوريون من عشيرة "الويسات" من مدينة حلب السورية .