عون "يؤنب" زميله: كفى مزايدات

شهدت الجلسة الأولى لمناقشة الموازنة العامة للعام 2022 نقاشا حاداً بين نائبين من تكتلٍ واحد.

وفي التفاصيل أنه عندما إعترض النائب جورج عطالله لدى الرئيس بري على حضور السفيرة الأميركية دوروثي شيا أحد الإجتماعات في مجلس النواب، معتبراً هذا الأمر إنتهاكاً لسيادة المجلس ولكرامة النواب ، عندها، وبصوتٍ منخفض ولكن بتوتر وغضب شديدين، أنّبه النائب آلان عون قائلاً له : ما هذه المزايدة التي لا تقدم ولا تؤخر، نحن نعلم بهذا الإجتماع ، وهناك زملاء من تكتلنا شاركوا فيه. فكروا بحديثكم قبل الإدلاء به، وما دخل هذا الموضوع اليوم بمناقشة الموازنة ! كفى مزايدات .