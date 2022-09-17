حراك العسكريين المتقاعدين: نرفض الاستنسابية في إعطاء الحقوق

أعلن حراك العسكريين المتقاعدين، رفض الاستنسابية في إعطاء الرواتب والحقوق.

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واكد في بيان "الجهوزية التامة لتحقيق المطالب وتحصيل الحقوق في مناقبية عالية واصرار وتنظيم وجدية في التنفيذ مهما كانت الصعاب".

وقال: "هنيئا لكم يا ابطال الحراك من عوائل الشهداء واولادهم والشهداء الاحياء والمعوقين والمتقاعدين وعائلات العسكريين في الخدمة الفعالية. إنكم اصحاب الههم، لقد برهنتم انكم على قدر كبير من المسؤولية، فقد رفضتم إخلاء مدخل مجلس النواب طيلة أيام الاعتصام في إطار خطة محكمة، ووزعتم المهام في ما بينكم بثقة وجدارة. وكان أسلوبكم في التعاطي لايصال الصوت راقيا، أدهشتهم النواب والمواطنين والاعلام المرئي والمسموع".

وختم الحراك: "حقوقنا مقدسة ولا نقبل اي تصحيح في الرواتب إذا لم يكن عادلا بين جميع الموظفين سواء اكان قاضيا او معلما او اي موظف آخر مهما علا شأنه".