نصرالله يطلّ بعد قليل.. ماذا سيقول؟

يُطلّ الأمين العام لـ"حزب الله" السيّد حسن نصرالله، بعد قليل عند الساعة 10 صباحاً من مقام السيد خولة (عليها السلام) في بعلبك، حيثُ ستكون له كلمة بمناسبة 40 الإمام الحسين.

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وقالت المصادر إن "نصرالله قد يجعل كلامه منحصراً في الشق الديني من دون التطرّق إلى الجوانب السياسيّة"، في حين قالت مصادر أخرى مقرّبة من "حزب الله" لـ"لبنان24" إنّ "نصرالله قد يطلق مواقف أساسية وحاسمة بشأن ملفات مختلفة، وأبرزها ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل". وقالت المصادر إن "نصرالله قد يجعل كلامه منحصراً في الشق الديني من دون التطرّق إلى الجوانب السياسيّة"، في حين قالت مصادر أخرى مقرّبة من "حزب الله" لـإنّ "نصرالله قد يطلق مواقف أساسية وحاسمة بشأن ملفات مختلفة، وأبرزها ملف ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل".



وقالت المصادر إن "مضمون كلام نصرالله السياسي ما زال غير معروف التوجّه حتى الآن"، وتضيف: "هناك تكتّمٌ كبير عما سيعلنه نصرالله، لكن ما هو متوقع هو أنه سيكون هناك موقف حاسم بشأن ملف الترسيم. التصعيدُ الخطابيّ واردٌ في أي لحظة بشأن ما سيجري خلال الأيام المقبلة".



ولفتت المصادر إلى أن نصرالله في حال تطرّقه إلى الجوانب السياسية، قد يُجدّد التأكيد على معادلة التنقيب مقابل التنقيب، موضحة أنّ الموقف من حراك الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين سيتحدّد بشكل واضح اليوم.