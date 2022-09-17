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لبنان

تسمية شارع في قرطبا باسم "مياس نديم شرفان"

Lebanon 24
17-09-2022 | 03:11
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أعلن رئيس اتحاد بلديات قضاء جبيل رئيس بلدية قرطبا فادي مارتينوس، بتسمية شارع في البلدة بإسم "مياس نديم شرفان"، تقديرا  للابداع  الذي حققته الفرقة التي رفعت إسم لبنان عاليا، موجها التهنئة لفرقة "مياس" بفوزها بلقب America's got talent بموسمه السابع عشر.

 
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وقال: "أعزائي أبناء قرطبا، تدافعت إلى خاطري الرؤى والافكار وأنا أتهيأ للكتابة من أين أبدأ إحتفاء بكم مياس نديم شرفان. في الحقيقة لولا التأمل لما كان لبدء بداية إلا في الحلم والخيال وها قد تجسد الخيال وتحقق الحلم في غمرة الاحباط وصخب القلق الذي يعيشه الوطن، لكن من وميض نور عرقكم شع مجددا نور لبنان على العالم بأسره، ولا نخفيكم سرا أننا عشنا لحظات ترقب وخوف وصلاة ودعاء بإنتظار لحظة إعلان الانتصار وقد إستجاب رب المجد لتنهداتنا خاصة لتنهدات كبارنا الذين من بينهم من هو أو هي غير ملمين بوسائل التواصل الاجتماعي واستعاضوا عنها بالطلب بإلحاح إلى أحفادهم خاصة للتصويت لمياس وهم حبسوا انفاسهم حتى لحظة إعلان الانتصار المدوي".

 

واضاف: "أفتخر بكم كأي لبناني أولا وكقرطباوي ثانيا لأنكم ما إعتكفتم عن العطاء، رغم قساوة الظروف ويغمرني الفرح أن أزف لكم خبر قيام بلدية قرطبا بالتحضير للاحتفال بتكريمكم إنطلاقا من إتخاذي القرار بإطلاق إسم "مياس نديم شرفان" على أحد شوارع بلدتكم قرطبا وإستكمال الاجراءات في هذا الصدد، تقديرا لإبداعكم ورفع إسم لبنان عاليا، وأتوجه إليكم بتحية محبة وإجلال لعائلة مياس المميزة التي واجهت التحديات بعناد ومثابرة قل نظيرها والتي ستبقى علامة فارقة على جبين الوطن جبين البلد الصغير الكبير".

 

وختم : "شكرا لمياس، شكرا لك نديم، شكرا للقيمين على برنامج America's Got Talent  شكرا للدولة المضيفة الولايات المتحدة الاميركية الصديقة الدائمة والداعمة أبدا للبنان، شكرا لوطني لبنان الذي أنجب وينجب العباقرة والمبدعين، الرقص قيمة من قيم النفس قديمها جديد لا بداية لها ولا إنتهاء، ومع مياس نديم شرفان كانت البداية ولا نهاية بإذنه تعالى، أملي أن تستمروا في تحديكم لتحقيق رسالتكم المبدعة والخلاقة، فإلى إضطراد التقدم والفلاح".

المصدر: "الوكالة الوطنية للاعلام"
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