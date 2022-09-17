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لبنان

تطور إيجابي بشأن إضراب "أوجيرو".. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
17-09-2022 | 03:16
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اعلن المجلس التنفيذي لنقابة "اوجيرو" رفع الاضراب، ودعا الموظفين في الهيئة لمعالجة الاعطال والشكاوى التي تراكمت اثناء فترة التوقف عن العمل وذلك بعدما وقع رئيس الجمهورية المرسومين المتعلقين بحقوق العاملين في الهيئة .

 

وجاء في بيان المجلس التنفيذي ما يلي :   

بعدما وقع فخامة رئيس الجمهورية الجنرال ميشال عون المرسومين المتعلقين بحقوق العاملين في هيئة أوجيرو، يتوجه المجلس التنفيذي لنقابة هيئة أوجيرو بالشكر إلى كل من:

فخامة رئيس الجمهورية، دولة رئيس الحكومة، معالي وزير الاتصالات، المدراء العامون في وزارة الاتصالات، الرئيس المدير العام لهيئة أوجيرو، أعضاء مجلس الإدارة، الاتحاد العمالي العام وكل من ساهم في الوصول إلى هذه الخاتمه السعيدة على الجهود التي بذلوها لتحقيق ذلك،

وعليه، يعلن المجلس التنفيذي للنقابة رفع الاضراب و يدعو الزملاء الى بذل الجهد الأقصى لمعالجة الاعطال و الشكاوى التي تراكمت أثناء فترة التوقف عن العمل.

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