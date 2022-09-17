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لبنان

نصرالله: التهديدات الإسرائيلية لا تهزُّنا أبداً وعيننا وصواريخنا على حقل "كاريش"

Lebanon 24
17-09-2022 | 03:53
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اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان "لبنان أمام فرصة ذهبية وتاريخية قد لا تتكرّر ويجب استخراج الغاز والنفط لمعالجة الأزمات".

 

وقال نصرالله في ذكرى أربعين الإمام الحسين من بعلبك: "لن نسمح باستخراج النفط والغاز من "كاريش" وبعثنا رسالة قوية على هذا الصعيد بعيداً عن الإعلام وأكدنا أنه في حال حصل ذلك فإن "المشكل" قد وقع".

 

وتابع: "في آخر خطاباتنا التزمنا الهدوء والسبب هو أننا أردنا إعطاء فرصة حقيقية للمفاوضات التي تجري على صعيد ملف الترسيم، ونحن مش دايرين على مشكل وهدفنا أن يستخرج لبنان الغاز والنفط".

 

وشدد نصرالله على ان "التهديدات الإسرائيلية لا تهزُّنا أبداً وعيننا وصواريخنا على حقل "كاريش"، ولفت إلى انه طالما المفاوضات مستمرة وطالما أن الاستخراج لم يبدأ من "كاريش" فإن الوقت مُتاحٌ جداً أمام المفاوضات. وأضاف: "اذا فُرضت علينا المواجهة فنحن مستعدون لها".

 

من جهة أخرى، رأى نصرالله ان القرار الأخير بشأن "اليونيفيل" هو اعتداء وتجاوز على السيادة اللبنانية ويعكس ترهل الدولة وغيابها.

 

وتابع: "من فعل ذلك من اللبنانيّون إمّا جاهل أو متآمر لأنّ هذا القرار يفتح الباب أمام مخاطر كبيرة في منطقة جنوب الليطاني وليست من مصلحة لبنان على الإطلاق".

 

وعن ملف الرئاسة، قال نصرالله: "نؤيد الدعوات للاتفاق حول الرئيس ويجب أن يحظى رئيس البلاد المقبل بأوسع قاعدة شعبية للقيام بدوره القانوني والدستوري".

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إلى ذلك، اعتبر نصرالله ان "مجزرة صبرا وشاتيلا هي أكبر وأبشع مجزرة ارتكبت في تاريخ الصراع العربي الاسرائيلي ومسؤولوها افلتوا من العقاب".

 

وقال: "من وحي ذكرى الشهادة والصّمود والمقاومة أستحضر ذكرى صبرا وشاتيلا التي راح ضحيتها 1900 شهيد لبناني و نحو 3500 شهيد فلسطينيّ"، مشيراً إلى ان الضمانات الأميركية لم تحمِ الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا وحتى في اتفاقية أوسلو.

 

وتوّجه نصرالله للشباب الفلسطيني وشباب الضفة الغربيّة بالقول: "نوجه لكم أسمى التحايا لتمسككم بالمبادئ وحضوركم في الميدان وإصراركم على الصمود والمقاومة".

 

وأكد نصرالله ان "منطقتنا بحاجة إلى توحّد جميع قوى محور المقاومة الذي يُشكل لنا الأمل الوحيد لاستعادة أراضينا ومقدساتنا ونفطنا وغازنا".

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