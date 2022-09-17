أخبارٌ تنتشر.. ما حقيقة توقيف موظفين من السفارة السّورية؟

نفت السّفارة السورية في بيروت ما يتمّ تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي عن توقيف عدد من موظفيها.



وأشارت في بيان إلى أنها تواصلت مع الجهات الأمنية اللبنانية التي نفت هذه الأخبار، مؤكدة أنها تمارس عملها بشكل اعتيادي وطبيعي وتقدم خدماتها القنصلية للسوريين في لبنان.

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