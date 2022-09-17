رداً على "المقالات المُغرضة".. هذا ما أكّده نصار بشأن مواكبته فرقة "ميّاس"

أصدر المكتب الإعلامي لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، اليوم السبت، بياناً ردّ فيه على "بعض المقالات المغرضة والمعروفة المصدر"، والتي زعمت أن الوزارة لم تواكب فرقة "مياس" خلال وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الجمعة.

Advertisement

وقال البيان إنّ "الوزير نصار عمل منذ اللحظة الأولى لمشاركة فرقة "مياس" اللبنانية في مسابقة America’s Got Talent العالمية على مواكبتها والقيمين عليها لحين فوزها بالمسابقة ورفع اسم لبنان عاليا في العالم أجمع".



وأضاف: "إن عدم حضور الوزير نصار إلى مطار بيروت الدولي لاستقبال الفرقة بعد عودتها من الخارج، حصل بناء على رغبة قائد الفرقة نديم شرفان، وذلك بهدف التأكيد على إبعاد السياسة عنها بشكل كامل، علما أن مواكبته لها لحظة بلحظة كان أمام الرأي العام اللبناني والعالمي، من خلال الوسائل الإعلامية كافة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة به وبالوزارة، بالإضافة إلى بدء التحضير لمناسبة تكريمية للفرقة من قبل وزارة السياحة تقديرا لها ولهذا الفوز الكبير".



وتمنى على "المواقع الإلكترونية والصفحات التي تعمل لاستغلال أية مناسبة أو فرصة للتصويب على السلبيات أن تبقي على إيجابية هذا الحدث والإنجاز، وتسلط الضوء على فرحة لبنان واللبنانيين فيه، بدلا من استغلاله لأهداف معروفة بلا فائدة ولا منفعة".