Advertisement

لبنان

رداً على "المقالات المُغرضة".. هذا ما أكّده نصار بشأن مواكبته فرقة "ميّاس"

Lebanon 24
17-09-2022 | 05:20
A-
A+
Doc-P-991497-637990142480525203.png
Doc-P-991497-637990142480525203.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أصدر المكتب الإعلامي لوزير السياحة في حكومة تصريف الأعمال وليد نصار، اليوم السبت، بياناً ردّ فيه على "بعض المقالات المغرضة والمعروفة المصدر"، والتي زعمت أن الوزارة لم تواكب فرقة "مياس" خلال وصولها إلى مطار رفيق الحريري الدولي، أمس الجمعة.
Advertisement
وقال البيان إنّ "الوزير نصار عمل منذ اللحظة الأولى لمشاركة فرقة "مياس" اللبنانية في مسابقة America’s Got Talent العالمية على مواكبتها والقيمين عليها لحين فوزها بالمسابقة ورفع اسم لبنان عاليا في العالم أجمع".
 
وأضاف: "إن عدم حضور الوزير نصار إلى مطار بيروت الدولي لاستقبال الفرقة بعد عودتها من الخارج، حصل بناء على رغبة قائد الفرقة نديم شرفان، وذلك بهدف التأكيد على إبعاد السياسة عنها بشكل كامل، علما أن مواكبته لها لحظة بلحظة كان أمام الرأي العام اللبناني والعالمي، من خلال الوسائل الإعلامية كافة، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي والحسابات الخاصة به وبالوزارة، بالإضافة إلى بدء التحضير لمناسبة تكريمية للفرقة من قبل وزارة السياحة تقديرا لها ولهذا الفوز الكبير".
 
وتمنى على "المواقع الإلكترونية والصفحات التي تعمل لاستغلال أية مناسبة أو فرصة للتصويب على السلبيات أن تبقي على إيجابية هذا الحدث والإنجاز، وتسلط الضوء على فرحة لبنان واللبنانيين فيه، بدلا من استغلاله لأهداف معروفة بلا فائدة ولا منفعة".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:25 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:37 | 2022-09-17 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:40 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
12:23 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:45 | 2022-09-16 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:00 | 2022-09-17
05:00 | 2022-09-17
06:00 | 2022-09-17
09:50 | 2022-09-17
09:40 | 2022-09-17
09:35 | 2022-09-17
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website